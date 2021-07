[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 소녀시대 출신 제시카가 근황을 전했다.

최근 제시카는 자신의 인스타그램에 "Oh, hey there"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 미니 원피스를 입고 거울을 이용해 셀카를 찍고 있다.

한편 제시카는 재미교포 사업가 타일러 권과 8년째 교제 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr