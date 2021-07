[아시아경제 이지은 기자] 12일 오전 10시 35분께 경기 포천시 이동면 육군항공대대 활주로에서 응급 의무수송헬기가 불시착해 탑승자 5명이 부상당했다.

5명 중 2명은 중상이며, 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

이 헬기는 활주로에서 환자를 태우려고 착륙을 시도하던 중 사고가 난 것으로 알려졌다. 사고 직후 소방당국에 '착륙하던 헬기가 추락했다'는 내용의 119 신고가 접수됐으나 육군은 "착륙 시도 중 헬기가 불시착했다"고 사고 경위를 밝혔다.

육군은 정확한 사고 원인을 확인 중이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr