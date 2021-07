롯데카드, SK브로드밴드 신용카드 출시…"월정액 무료 제공"

오션 에디션 롯데카드

월정액 무료 제공, B포인트 3% 적립 등 B tv 혜택 집중

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 SK브로드밴드와 협업해 B tv 특화 혜택을 제공하는 상업자 표시 신용카드(PLCC) '오션 에디션 롯데카드'를 선보였다고 12일 밝혔다.

이 카드로 B tv 이용요금을 자동납부하면 프리미엄 월정액 상품 중 하나를 무료로 이용할 수 있다. 대상 상품은 오션(영화), 슈퍼키즈클럽(교육), 지상파(방송), CJ ENM(방송)이다. 또 지난달 이용금액 중 50만원 초과금액의 3%를 B tv 콘텐츠 구매 시 사용 가능한 B포인트로 적립해준다. 여기에 연간 총 이용금액이 1000만원 이상인 경우, 다음해 연회비 면제 혜택도 제공한다.

또 롯데백화점, 롯데마트, 롯데슈퍼, 롯데홈쇼핑, 롯데온 5개 롯데그룹사에서 이용금액의 5%를 할인해준다. 할인 프로모션은 오는 2022년 6월 27일까지 진행되며, 연장 시 재공지 된다. 이와 함께 10월 18일까지는 지난달 이용실적에 따라 최신영화 9편 이용쿠폰을 3개월 간 매달 3장씩 제공하는 이벤트도 진행한다.

연회비는 2만원(국내전용·해외겸용)이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr