롯데리아, 손흥민 선수 브랜드 모델로 발탁

[아시아경제 이승진 기자] 롯데GRS가 운영하는 롯데리아가 국가대표 축구선수 손흥민(토트넘 훗스퍼)선수를 브랜드 모델로 발탁했다고 12일 밝혔다.

롯데리아는 ‘유니크 & 펀’이라는 브랜드 슬로건 아래 무더워진 날씨와 코로나19 장기화 등으로 지쳐있는 국민들에게 기분 좋은 즐거움을 선사하기 손흥민 선수를 브랜드 모델로 발탁했다고 설명했다. 롯데리아는 손흥민 선수 모델 기용을 통해 ‘대국민 응원메시지’를 전달하는 브랜드 모델로 활동할 예정이다.

손흥민 선수를 통해 보여줄 롯데리아의 새로운 브랜드 이미지는 올림픽을 앞둔 15일부터 TV 및 디지털 매체를 통해 방영될 예정이다.

롯데리아는 손흥민 선수의 광고가 방영되는 15일부터 대표 메뉴인 한우불고기버거와 불고기버거를 새롭게 바꿔 출시한다. 기존과 동일 판매가에 야채는 2배, 패티는 20% 이상 증량하여 더욱 푸짐하게 제공한다.

롯데리아 관계자는 "대한민국 국가대표 손흥민 선수와 대한민국 대표 햄버거 프랜차이즈 롯데리아와의 다채로운 협업도 기대하시기 바란다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr