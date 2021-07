[아시아경제 문혜원 기자] 동서식품은 장마, 태풍 등 각종 재난재해 상황을 대비한 이재민 긴급구호키트 제작을 위한 성금 1억원을 희망브리지 전국재해구호협회에 기탁한다고 12일 밝혔다.

협회는 동서식품이 전달한 성금으로 이재민에게 필요한 생활용품, 의약품, 위생용품 등으로 구성된 긴급구호키트를 제작한다. 제작된 긴급구호키트는 재난재해 상황 발생 시 신속하게 이재민에게 전달될 예정이다.

한편 동서식품은 2018년부터 재난재해를 대비한 긴급구호키트 기부 활동을 꾸준하게 이어오고 있다

