수도권 사회적 거리두기 4단계 첫날인 12일 서울 신한은행 충무로역지점에 영업시간 단축 안내문이 붙어 있다. 기존 오전 9시~오후 4시에서 오전 9시30분~오후 3시30분으로 바뀐다. /문호남 기자 munonam@

