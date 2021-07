송파구, 점퍼루, 유아자동차 등 128점 대형장난감 워크스루 대여 서비스

사전예약 후 송파어린이문화회관 차량·도보 수령…‘비대면 활용’

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 영유아들의 대형 장난감을 대상으로 하는 ‘찾아가는 장난감도서관’이 대면 접촉을 최소화한 ‘워크스루’ 방식의 대여서비스를 추가 운영한다.

‘찾아가는 장난감도서관’은 직접 운반이 어려운 대형장난감을 가정으로 배송·수거하는 서비스로 주민들에게 편리함을 제공해왔으나, 하루 배송량(5건/일)의 한계로 이용 주민들의 대여 욕구를 충족하는데 어려움이 있어 왔다.

이에 구는 코로나19로 가정 내 돌봄이 증가함에 따라 대형장난감 대여 희망 수요가 급증하는 상황을 파악, 워크스루 방식의 대여서비스를 추가 도입· 운영한다.

이번 서비스는 쏘서, 점퍼루, 유아자동차, 액티비티 가든 등 ‘찾아가는 장난감도서관’이 보유한 대형장난감 128점을 대여할 수 있다.

이용 대상은 송파구 장난감도서관 가입 회원이다. 각 가정에서는 장난감도서관 홈페이지에서 방문날짜 및 장난감 선택 후 방문예약신청을 하면 된다.

수령은 개별연락을 통해 확정된 대여당일에 오후 1시부터 3시까지 워크스루 대여소(송파어린이문화회관 1층)에 방문하면 된다.

반납은 반납예정일에 대면반납을 통해 가능하다.

구는 모든 장난감에 철저한 소독 및 개별 포장작업 후 대여한다. 이밖에도 장난감도서관을 주기적으로 방역 소독하는 것은 물론 운영 요원들도 마스크 착용 등 예방수칙을 준수해 코로나19 확산 예방에 앞장선다는 방침이다.

박성수 송파구청장은 “‘찾아가는 장난감도서관’ 워크스루 운영을 통해 보다 많은 이용자들이 혜택을 받아 앞으로 더욱 활성화 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 육아지원 서비스 확대 등 다양한 보육정책을 발굴, ‘아이 키우기 좋은 도시 송파’를 만들어가겠다“고 전했다.

