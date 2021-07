추첨 통해 나이키 덩크로우 10종 패키지 및 최대 100만 솔드아웃 포인트 증정

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 리셀 플랫폼 '솔드아웃'과 함께 이벤트를 진행 중이라고 9일 밝혔다.

'나이키 덩크 10종 패키지 및 최대 100만 솔드아웃 포인트 증정 이벤트'는 이달 18일까지 리셀 플랫폼 솔드아웃을 이용한 우리카드 고객 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 한정판 나이키 덩크로우 10종 패키지(1명), 5종 패키지(2명), 1종(10명)과 솔드아웃 포인트 100만(1명), 50만(5명), 10만(10명), 3만(100명), 5천(500명)점을 증정한다. 구매 횟수가 많을수록 당첨 확률을 높일 수 있다.

