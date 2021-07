홍준표, 김어준에 "서울시장 바뀌면 제일 먼저 잘릴 줄"

홍준표 "尹 부인 인터뷰, 치명적 실수"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 1일 TBS '김어준의 뉴스공장'에 출연해 진행자인 김어준씨를 향해 "서울시장이 바뀌면 제일 먼저 잘릴 줄 알았다"고 했다. 그러자 김 씨는 "오세훈 시장과 국민의힘에서 노력을 많이 하는 것 같은데 잘 안되나 보다"고 응수했다.

이날 스튜디오를 직접 찾은 홍 의원은 "서울시장이 바뀌었는데 왜 아직 안 잘리고 그대로 하고 있는가"라고 했다. 이에 김 씨는 웃음을 터뜨리며 "그러게 말이다"라며 "저도 (왜 안 잘리는지) 궁금하다"고 했다.

이를 들은 홍 의원은 "오 시장이 점잖아졌다. 내가 (서울시장직을) 잡았으면 가장 먼저 김어준을 잘랐을 것"이라고 말했다. 이에 김 씨는 "(오 시장) 힘이 모자랐나 보다. 이 얘기는 일단락된 것 같아 넘어가겠다"고 했다.

그런가 하면 홍 의원은 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희씨가 이른바 '윤석열 X파일' 의혹을 직접 부인한 것을 두고 "치명적인 실수를 했다"고 평가했다.

앞서 김건희씨는 과거 자신이 서울 강남의 유흥주점에서 '쥴리'라는 예명으로 접대부 일을 했다는 의혹에 대해 "기가 막힌 얘기"라며 "이건 그냥 누가 소설을 쓴 것"이라고 반박했다.

이를 두고 홍 의원은 "본인 입으로 물꼬를 터버렸으니까 이제 그 진위 여부에 대해 국민들이 집요하게 검증하려고 들 것 아닌가"라며 "그건 대응할 만한 성질의 것이 아닌데 너무 일찍 객관화시키고 일반화시켰다. 과연 윤 전 총장한테 무슨 득이 되겠는가"라고 말했다.

이어 "어제 (인터뷰가) 공개되는 것을 보고 잘못 판단했다는 생각이 들었다"라며 "그런 문제는 상대편 정치인도 거론할 수 있는 문제가 아니다"고 부연했다.

또 홍 의원은 윤 전 총장의 최근 행보에 대해 "관심이 없다"고 답했다. 그는 "윤 전 총장이 어떤 행동을 취하고 어떤 말을 하더라도 거기에 나는 별로 관심이 없다"라며 "윤 전 총장이 어떤 결정을 하든 개의치 않는다. 제가 세운 계획과 노선대로 나아갈 뿐"이라고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr