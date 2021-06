홍준표, 尹 향해 "흠집 난 사람 본선 가면 한 달 내 폭락…MB·朴 경선 때 BBK, 최태민 나와"

[아시아경제 박현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 당내 후보 경선과 관련해 "지난 2007년 이명박, 박근혜(당시 한나라당 대선후보) 경선 때 BBK와 최태민이 나왔다"며 "당에 들어와서 'YS(김영삼 전 대통령) 대 DJ(김대중 전 대통령)', '이명박 대 박근혜' 경선 못지않게 치열한 자질, 도덕성 검증을 한 뒤에 탄생하는 후보가 차기 정권의 담당자가 될 것"이라고 밝혔다.

홍 의원은 30일 오전 국회에서 열린 국민의힘 초선 모임 '명불허전 보수다' 강연에 참석한 직후 기자들과 만나 "그거(검증) 하지 말고 우리끼리 그냥 (대선 후보를) 추대하자고 하면 정권창출을 못한다"며 "흠집 난 사람이 본선에 들어가는 순간 한 달 내로 폭락한다"고 X파일 의혹이 제기된 윤석열 전 검찰총장을 향해 견제구를 던졌다.

윤 전 총장의 국민의힘 입당 여부에 대해서는 "들어와도 좋다. 들어와서 경선 판이 커졌으면 좋겠다"고 기대했다.

홍 의원은 당내 경선으로 인한 보수진영 내 갈등을 우려하는 목소리에 대해선 "갈등은 없다"고 딱 잘라 말하며 후보 검증의 중요성을 피력했다. 그는 "한국 정치사에서 당내 경선이 가장 치열했던 게 YS와 DJ의 경선이고 두 번째로 치열했던 경선이 지난 2007년 이명박, 박근혜의 경선"이라며 "그때 무슨 말들이 오갔는지 검색하라. 치열한 당내 상호 검증, 자질 도덕성 검증을 다 하고 난 뒤의 후보가 대통령 되는 것"이라고 강조했다.

이어 "지난 1997년 이회창 총재가 우리당 후보가 됐지만 자녀 병역 문제 부분이 경선 때 논의되지 않았다"며 "본선에 들어가니 그게 터지기 시작해 두 번이나 10년 동안 정권을 내줬다"고 덧붙였다.

한편 앞서 한나라당 대선후보 경선이 벌어지던 지난 2007년 당시 이명박 후보와 박근혜 후보는 각각 BBK·다스의 실소유주 의혹과 최태민 등 비선실세 의혹을 받은 바 있다.

