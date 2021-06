도쿄서 386명 확진

[아시아경제 김지희 기자] 27일 일본의 코로나19 신규 확진자가 1200명대를 기록했다.

NHK에 따르면 이날 오후 6시 기준 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 확진자는 1283명이다. 이는 일주일 전인 지난 20일(1307명)보다 소폭 줄어든 수치다. 이에 따라 일본의 누적 확진자는 79만6315명이 됐다.

코로나19 사망자는 이날 10명 추가돼 1만4688명을 기록했다.

다음달 도쿄올림픽이 열리는 도쿄도에서는 386명의 확진자가 추가됐다. 일주일 전과 비교해 10명 늘었다.

