[아시아경제 송승윤 기자] 27일 오전 10시 1분께 서울 노원구 상계동의 한 아파트 6층에서 화재가 발생했다.

불은 27분 만에 완진됐으며 인명피해는 발생하지 않았으나 주민 80여 명이 대피하는 소동이 빚어졌다.

소방당국은 정확한 화재 지점과 원인 등을 파악할 계획이다.

앞서 지난 24일에도 노원구 중계동 한 아파트에서 불이 나 주민이 대피했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr