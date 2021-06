野 "정부 탄소중립 로드맵…탈원전 전력 보충하려 멀쩡한 숲 없애"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 27일 문재인 정부의 ‘2050 탄소중립 로드맵’을 두고 ‘국토파괴 정책’이라고 비판했다.

강민국 국민의힘 원내대변인은 "언론에 공개된 정부의 ‘2050 탄소중립’ 로드맵 초안의 핵심은 2050년까지 온실가스 99% 감축을 위해 태양광·풍력 설비를 2018년 기준 대비 50배로 늘리고, 24기인 원전은 9기만 남긴다는 것"이라고 소개했다.

이어 "문 정부가 출범한 2017년부터 2020년도까지 태양광 패널로 259만 8000여 그루가 벌채됐고, 여의도 면적 17.6배의 산림이 사라졌다"면서 "그런데도 앞으로 30년간 서울 면적의 10배에 해당하는 국토의 7.5%를 태양광 패널로 뒤덮는다고 한다"고 전했다.

강 원내대변인은 "(벌채 이유는) 탈원전으로 인한 부족한 전력을 보충하기 위해서"라면서 "멀쩡한 숲과 나무를 베어내는 게 어떻게 ‘친환경’이며 ‘탄소중립’"이라고 꼬집었다.

그는 "국민의힘은 ‘문재인 정권의 탈원전 및 국토파괴 진상규명 특별위원회’를 구성해, 정부의 신재생 에너지 사업의 위법성과 특혜 및 비리 등을 명명백백 따질 것"이라며 "나라의 미래를 좌우할 에너지 정책이 현 정권의 ‘탈원전 도그마’에 좌우돼서는 안 된다. ‘에너지 백년대계’를 위해, 국민의힘은 앞으로도 정부 에너지 정책의 잘못된 점을 지적하고 바로잡아 나가겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr