중진공, '무역조정지원사업'으로 FTA 위기 대응 발판 제공

FTA체결로 매출액 10% 이상 감소 예상시 무역조정지원기업 지정

무역조정자금 연 2.0% 고정금리 제공…재무·회계 교육 지원도

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 무역조정지원사업을 통해 FTA 체결로 무역 피해를 입었거나 입을 것이 확실한 중소벤처기업에 정책자금과 컨설팅 등을 연계 지원해 피해 최소화와 경쟁력 회복을 돕고 있다고 27일 밝혔다.

6월 기준 우리나라와 자유무역협정(FTA)을 체결했거나 협상을 진행 중인 곳은 57개국. FTA가 성장의 기회가 된 기업이 많지만 경쟁 심화로 매출감소를 걱정해야하는 기업도 있는 상황이다. 지원대상은 제조업(서비스업)을 영위하는 업력 2년 이상 기업 중 FTA 상대국으로부터의 수입증가로 6개월 또는 1년간의 매출액(또는 생산량)이 전년 동기 대비 10% 이상 감소했거나 감소가 예상되는 곳이다.

중진공은 FTA체결로 인한 무역 피해가 확인된 무역조정지원기업을 대상으로 지정일로부터 3년간 정책자금 저금리 융자, 재무·회계 교육을 제공하고 다양한 정책사업을 연계 지원한다.

정책자금은 연 2.0% 고정금리로 대출기간은 시설자금은 10년 이내, 운전자금은 6년 이내로 지원한다. 대출한도는 업체당 연간 60억원 이내이며 운전자금 한도는 연간 5억원까지다. 중진공은 지난해 총 62개 사를 대상으로 무역조정자금 136억원을 지원했고, 올해는 100억원을 지원할 계획이다.

특히 올해는 금융리스크 관리를 위한 재무상담과 직원 재교육에 필요한 재무·회계 교육 프로그램을 개발·운영해 무역조정지원기업의 위기 대응 및 생존 능력 향상을 지원할 예정이다. 전문적인 자문에서 소외된 기업들에 유효한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

임지현 중진공 재도약성장처장은 "중진공의 다양한 사업을 연계 지원해 FTA 체결 등으로 빠르게 변화하고 있는 글로벌 교역환경에서 중소벤처기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

