속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 백신 접종은 이날 0시 기준 1만1159명이 1차 신규 접종을 받아 총 1529만216명이 1차 접종을 완료했다. 이 중 아스트라제네카(AZ) 백신은 1039만719명, 화이자 백신은 375만5560명, 모더나 백신은 1만7466명, 얀센 백신은 112만6471명이 맞았다. 인구 대비 접종률은 29.8%다.

