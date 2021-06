EU, 난민협정 터키에 30억유로 추가 지원 결정…터키는 반발

[아시아경제 박병희 기자] 유럽연합(EU)이 시리아 난민을 수용하는 대가로 터키에 올해부터 2024년까지 30억유로(약 4조원)를 추가 지원키로 결정했지만 터키 정부가 발발하고 있다.

EU는 지난 24∼25일 정상회의에서 이같이 결정했다. 하지만 터키 외무부는 26일 성명을 내고 30억유로를 추가로 지원하기로 한 데 대해 불만을 나타냈다.

외무부는 성명에서 "새로운 재정 지원 계획은 터키가 아닌 시리아 난민을 위한 것"이라며 "이는 궁극적으로 EU의 평화와 안보를 위한 것"이라고 지적했다. 이어 "난민 문제와 관련한 협력을 재정적 차원으로만 축소한 것은 큰 실수"라고 덧붙였다.

2015∼2016년 유럽 난민 위기 당시 100만 명이 넘는 난민이 유럽 대륙으로 밀려들자 EU는 난민 유입을 차단하기 위해 2016년 3월 터키와 난민송환협정(난민협정)을 체결했다. 주요 내용은 터키가 유럽으로 가려는 난민을 수용하는 대신 EU로부터 60억유로(약 8조원)를 지원받는 것이었다.

협정 체결 후 터키는 시리아 난민 360만 명을 포함해 약 400만 명의 난민을 수용했다.

그러나 EU는 터키 정부에 직접 자금을 이전하는 대신 터키 체류 난민 지원 기구를 통해 자금을 집행하는 방식을 택했고, 터키인에 대한 비자 면제도 이행하지 않았다. 터키는 EU가 약속을 지키지 않았다며 협정 개정을 요구하고 있다.

