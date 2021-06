이스라엘 델타 변이 확진 급증…실내 마스크 착용 의무화 복원

[아시아경제 박병희 기자] 이스라엘이 지난 15일 전 세계에서 처음으로 실내 '노 마스크' 선언을 한 지 10여일 만인 26일 다시 실내 마스크 착용을 의무화했다. '델타 변이'를 중심으로 코로나19 확진자가 다시 급증하고 있기 때문이다. 이스라엘 보건부는 오는 27일부터 실내 마스크 착용을 다시 의무화한다고 발표했으나 확진자 급증이 심각해 의무화 복원 조치를 하루 더 당겼다.

26일(현지시간) 예루살렘 포스트 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부는 이날 정오부터 전국에 실내 마스크 착용을 의무화했다. 이에 따라 7세 미만의 아동, 마스크 착용이 어려운 장애인, 2인 직장 근무자, 독립 거주자를 제외한 모든 내외국인은 자택을 제외한 모든 실내 공공장소에서 마스크를 써야 한다. 또 병원 및 복지기관을 방문하거나 이곳에서 일하는 코로나19 비감염자, 자가격리 대상자는 실외에서도 마스크 착용이 의무화됐다. 이 밖에도 보건부는 실외 행사라도 많은 사람이 모이면 마스크를 쓰도록 권고했다.

이스라엘의 신규 확진자는 지난 21일 125명, 22일 110명, 23일 138명이었고, 24일에는 227명으로 뛰면서 나흘 연속 세자릿수를 기록했다. 전체 검사 수 대비 확진 비율은 0.6%였다.

이스라엘 코로나19 방역 책임자인 나흐만 아쉬 박사는 공영방송 칸(Kan)에 최근 신규 확진자가 급증하는 지역이 늘고 있지만 또 한 번의 유행으로 보지는 않는다면서, 높은 백신 접종률 덕분에 중증 환자는 많이 발생하지 않는다고 말했다.

실제로 최근 신규 확진자 급증으로 회복되지 않은 전체 감염자 수는 984명으로 늘었지만, 중증 환자는 27명에 불과하다.

보건부 산하 공공보건 서비스 책임자인 샤론 알로이-프레이스 박사는 "지난 한 달간 보고된 891명의 신규 확진자 가운데 50%가량은 2회차까지 접종을 마친 경우"라고 말했다.

이스라엘 정부는 27일 새 연정 출범 이후 첫 코로나19 관계 장관 회의를 열어 추가 대책을 논의하기로 했다.

