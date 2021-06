더 달콤한 '초(超) 당도' 옥수수·토마토, MZ 세대에게도 통했다

이마트, 마하차녹 망고 등 고당도 신선식품 인기

[아시아경제 조인경 기자] 초당옥수수와 스테비아 토마토, 마하차녹 망고 등 이마트가 품종다양화 차원에서 내놓은 '초(超)당도 상품'들이 젊은 세대를 중심으로 큰 인기를 끌고 있다.

이마트는 이달 들어 24일까지 초당옥수수 매출이 전년 동기 대비 약 132.1% 늘었다고 밝혔다. 단일 개수로만 50만개 이상 판매됐다.

초당옥수수는 5월 중순부터 7월 사이에만 생산되는데, 일반 옥수수보다 당도가 2~3배 높고 아삭한 식감이 특징이다. 수분 함량이 70%가 넘어 다이어트 식품으로도 주목받고 있다.

더욱이 20~30대 연령층의 구매 비중이 크게 증가한 것으로 나타났다. 초당옥수수가 본격적으로 판매되기 전인 2019년 6월 이마트의 판매 실적을 보면, 옥수수 전체 상품에서 20~30대 연령층의 구매 비중은 27.4%로 40~50대 연령층 구매 비중 58.1%에 절반에도 미치지 못했다.

하지만 올해는 옥수수 전체 상품 중 20~30대 연령층 구매 비중이 39.6%를 기록했고, 특히 30대 연령층 구매 비중(35.8%)이 40대 연령층 구매 비중(29.9%)을 훌쩍 넘어섰다. 이전까지 옥수수는 중년층의 인기 식품이었으나, 최근 고당도 초당옥수수가 대세로 자리잡으면서 구매 연령층 자체가 크게 낮아졌다는 게 이마트의 분석이다.

지난해 처음 선보인 스테비아 토마토 역시 높은 당도로 큰 인기를 끌고 있다. 스테비아는 일반 설탕의 200~300배에 가까운 당도를 지니면서도 체내에 흡수되지 않는 천연 감미료다. 이마트는 작년 4월 스테비아를 희석한 물에 담가 당도를 높인 '스테비아 토마토'를 출시했고, 올해 6월(1~24일)에도 무게로만 40t 이상 판매하며 시장에 성공적으로 안착했음을 입증했다.

국내 소비자들에겐 익숙치 않은 '마하차녹 망고' 역시 올해 첫 출시되자마자 돌풍을 일으키고 있다. 마하차녹 망고는 일반 망고보다 씨가 얇고 과육이 두툼한 것이 특징이다. 평균 당도가 16브릭스(Brix)로 높은데다 일반 망고에는 없는 새콤함까지 느낄 수 있다. 마하차녹 망고의 인기에 힘입어 이마트의 6월(1~24일) 망고 매출은 전년 동기 대비 168.4% 신장했다.

이마트 김갑곤 채소 바이어는 "고객들에게 달고 색다른 농산물을 선보이기 위해 새로운 품종을 출시하는 등 다양한 시도를 하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품을 통해 고객들의 다양한 입맛을 만족시킬 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

