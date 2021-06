광주시, 저소득층 2만6000여 가구 ‘한시 생계지원금’ 지급

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 코로나19로 소득 감소 등 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득층 대상 ‘한시 생계지원금’을 25일부터 지급한다고 24일 밝혔다.

한시 생계지원금 지급 대상은 올해 소득이 지난 2019년 또는 지난해보다 감소했지만 기존 복지혜택이나 다른 피해지원을 받지 못한 기준 중위소득 75% 이하, 재산 6억원 이하인 가구다.

광주시는 제도를 알지 못해 신청을 못하는 시민이 많을 것으로 예상하고 자치구와 함께 위기가구 대상 1대 1 안내, 문자메시지 발송, 카드뉴스·홍보영상 제작, 배포 등 적극적인 홍보와 대상자 발굴을 추진해 왔다.

그 결과 지난 4일까지 3만3000여가구가 한시 생계지원금 신청을 완료했으며 소득·재산 조사와 타 사업 중복지원 확인, 심의 등의 절차를 거쳐 2만6000여가구를 지원 대상으로 최종 선정했다.

시는 타 지원금을 받지 않은 가구는 25일 50만원, 소규모농가 바우처 지원 대상가구는 28일 차액분 20만원을 지급할 예정이다.

박향 시 복지건강국장은 “적극적인 홍보와 시민들의 높은 관심으로 한시 생계지원금을 보다 많은 시민들에게 지원할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 사각지대에 놓인 저소득층 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr