가속도 붙은 리모델링 ‘최대어’ 가락쌍용… 1차 안전진단 돌입

지난 15일부터 1차 안전진단 돌입

[아시아경제 류태민 기자] 리모델링 ‘최대어’로 꼽히는 가락쌍용1차 아파트가 리모델링을 위한 1차 안전진단에 본격적으로 돌입했다.

19일 정비업계에 따르면 가락쌍용1차는 지난 15일 리모델링을 위한 1차 안전진단 용역에 착수했다. 지난달 시공사를 선정한지 한 달 만이다. 시공사로는 쌍용건설 컨소시엄(쌍용건설·포스코건설·현대엔지니어링·대우건설)이 선정됐다.

1997년 준공한 이 아파트는 지하 3층~지상 24층, 14개동, 2064가구 규모의 대단지다. 공사비만 8000억원에 달하며 리모델링 최대어로 꼽혔다. 국내 리모델링 역사상 최대규모이자 최대금액이다.

가락쌍용1차는 앞으로 3개층 수직증축 리모델링을 통해 지하 5층~지상 27층, 14개동으로 변모하며 가구수는 2373가구로 늘어날 예정이다. 리모델링으로 증가한 309가구는 모두 일반 분양된다. 기존 가구별 전용면적은 59㎡ 1032가구가 74㎡로, 84㎡ 1032가구가 104㎡로 확대된다.

주차대수도 2022대에서 3590대로 늘어난다. 최상층에는 입주민을 위한 스카이커뮤니티 3곳과 스카이루프탑가든 1곳이 조성될 예정이다.

한편 가락쌍용 외 가락·문정동 일대 아파트단지들도 리모델링에 적극 나서고 있다. ‘가락금호’가 리모델링 주민 동의율 50%를 넘어서면서 조합 설립을 위한 67% 달성을 독려 중이며, ‘가락상아2차’ ‘문정래미안’은 지난달 리모델링 추진위원회를 출범시켰다. 이외에도 ‘문정시영’ ‘문정건영’ 등도 1차 안전진단 통과 후 리모델링 사업 시공사를 선정하는 등 속도를 내고 있다.

