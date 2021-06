세계 반도체시장 성장률 또 상향 조정…"12→19→24％ 성장"

[아시아경제 정현진 기자] 올해 전 세계 반도체 시장 매출이 기존 관측보다 더 크게 성장해 처음으로 5000억달러 규모를 넘어설 것이라는 전망이 나왔다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들이 강점을 갖는 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체 매출은 올해 32% 증가할 것으로 예상돼 시장 성장세를 주도할 것으로 분석됐다.

17일 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠는 올해 반도체 시장의 전년대비 성장률을 기존 19%에서 24%로 5%포인트 상향 조정해 발표했다. 앞서 성장률을 12%에서 19%로 한차례 수정한 이후 또 한번 상향 조정한 것이다.

IC인사이츠는 "D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체의 비트단위 가격 강세가 지속되고 로직 반도체와 아날로그 반도체 제품군 전망이 예상보다 나아져 전체 반도체 성장률을 상향 조정했다"고 설명했다. 올해 반도체 평균판매단가(ASP)는 지난해보다 2% 오르고 반도체 제품별 출하량은 21% 늘 것으로 분석됐다.

특히 메모리 반도체의 성장세가 두드러질 것으로 전망됐다. D램 반도체는 비트단위 가격 상승세에 힘입어 전체 매출이 전년 대비 41% 증가할 것으로 예상됐다. 지난해 성장률이 8%였던 점을 감안하면 성장세가 대폭 확대된 것이다. IC인사이츠는 D램 공급 부족 상황으로 가격 상승세가 연말까지 이어질 것이라고 내다봤다.

낸드플래시 매출은 22% 늘어날 것으로 분석됐다. 낸드플래시의 비트단위 가격이 지난해 1분기 대비 올해 1분기는 하락했지만 2분기부터 안정화되고 있으며 하반기에는 상승세할 것으로 예상됐다.

그 외로 올해 로직 반도체 매출은 24%, 아날로그 반도체 매출은 25% 증가할 것이라고 IC인사이츠는 분석했다. 로직 반도체의 경우 올해 ASP가 5% 떨어질 것으로 예상되지만 30% 증가할 출하량이 이를 상쇄할 것으로 예상되며 아날로그 반도체는 공급 부족으로 17년 만에 ASP가 증가할 것으로 전망됐다.

앞서 글로벌 반도체 수급 동향 조사기관 세계반도체시장통계기구(WSTS)도 이달 초 올해 전 세계 반도체 매출 증가율을 기존 10%에서 19%로 상향 조정했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr