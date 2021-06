G마켓, ‘드시모네 플러스 슬림’ 단독 판매…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 드시모네와 공동기획한 멀티기능성 장유산균 ‘드시모네 플러스 슬림’을 단독 판매한다고 16일 밝혔다.

드시모네 플러스 슬립은 장 건강과 체지방 감소에 도움을 주고, 면역기능에 필요한 원료를 사용한 건강기능식품으로, 이베이코리아가 제품 기획 단계부터 제작에 참여해 약 1년 간의 준비과정을 거쳐 내놓았다.

이 제품은 장 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성을 확보한 드시모네 포뮬러 프로바이오틱스 1캡슐과 체지방 감소에 도움을 주는 기능성 원료인 그린커피빈 주점 추출물 정제 1정씩이 1포로 구성돼 있다. 행사 기간인 오는 18일까지 30% 할인된 가격으로 판매한다.

본 프로모션을 통한 구매 고객 선착순 1000명에게 곰돌이 보냉백을, 드시모네 제품을 2박스 이상 구매하는 고객에게는 체험팩을 증정한다. 신제품 드시모네 플러스 슬림을 구입한 고객에게는 드시모네 비치타올을, 드시모네 캡슐을 구매한 고객에게는 유아용 스티커 마스트를 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “유산균과 다이어트 효능을 모두 가진 영양제를 찾는 수요가 꾸준히 늘고 있어 드시모네와 함께 이번 제품을 1년이라는 긴 시간 동안 기획하게 됐다”며 “행사 기간인 3일 동안 특별히 30% 할인, 사은품 증정 등 다양한 혜택을 마련했고, 행사 기간 이후에는 옥션에서도 해당 제품을 선보일 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr