[아시아경제 오현길 기자] 교촌에프앤비 교촌에프앤비 339770 | 코스피 증권정보 현재가 19,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 52,746 전일가 19,550 2021.06.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"교촌에프앤비, 안정적 성장중…목표가 2만6000원"교촌에프앤비, 인덜지 수제맥주 사업 120억에 인수[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close 는 판교 신사옥 신축에 217억원을 투자한다고 14일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr