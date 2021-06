[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 삼화네트웍스=서울 마포구 상암동 토지 및 건물 144억원에 양수 결정

◆ 씨에스베어링=씨에스베어링 베트남 법인에 설비투자 및 운영자금 용도 97억원 대여 결정. 씨에스베어링 베트남 법인은 기타자금 조달 위해 54억원 규모 유상증자 결정

◆ 에프엔에스테크=삼성디스플레이와 42억원 규모 FPD제조용 기계장치 공급 계약

◆ 이글루시큐리티=1억원 상당 자사 보통주 2만4400주 처분 결정

◆ 인터로조=운영자금 조달 위해 85억원 규모 자사주 대상 교환사채(EB) 발행 결정

◆ 에스코넥=경기도 안성시 죽산면 토지 및 건물 212억원 상당에 양도 결정

◆ 디자인=운영자금 조달 위해 10억원 상당 유상증자 결정

◆ 앤디포스=김장호 대표 일신상의 사유로 사임함에 따라 조서용 대표 신규 선임

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr