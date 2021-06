롯데홈쇼핑, 트래블 버블 맞춰 해외여행 상품 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 유럽, 동남아 등 해외 인기 여행지 상품 판매를 본격적으로 확대한다고 11일 밝혔다. 최근 백신 접종률이 급증하면서 방역 우수 국가 간 단체여행을 허용하는 ‘트래블 버블’이 추진됨에 따라 해외 인기 여행지 상품을 선별해 선보이게 됐다.

롯데홈쇼핑은 오는 13일 오후 ‘교원 KRT 지중해 스페셜 패키지’ 상품을 업계 최초로 선보인다. 이스탄불, 앙카라 등 터키의 유명 관광지로 손꼽히는 9대 도시를 일주하는 터키 7박 8일 상품과 이탈리아 5박 6일, 스페인 6박 7일 등 지중해 인근 유럽 여행지를 선별해 선보인다. 양국 자가 격리 해제 시점부터 2년간 사용 가능하며, 호텔 및 관광 패키지, 전 일정 식사가 포함된 상품이다.

오는 25일 오후에는 ‘인터파크 선불 패키지여행’을 판매한다. 유럽, 미주, 동남아 등 전세계 여행지를 대상으로 항공권, 호텔, 기타 비용을 모두 포함해 기존가 대비 최대 40% 할인된 금액으로 판매한다. 향후 해외에서 골프 라운딩을 원하는 고객 수요를 반영해 다낭, 나트랑 등 베트남 유명 리조트에서 54홀 라운딩 이용권을 제공하는 ‘해외 선불 골프 패키지’도 선보일 계획이다.

앞서 롯데홈쇼핑은 올해 1월부터 베트남 노보텔 숙박권을 선보이며 업계 최초로 해외여행 상품 판매를 재개했다. 이후 필리핀 헤난 리조트가 주문금액 14억 원, 전세계 400여 개 해외여행 상품이 포함된 참좋은여행 희망 패키지가 예악건수 1만5000건을 달성하는 등 차별화 상품을 연이어 내놓았다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “여행업계의 어려움 극복에 적극적으로 동참하고, 고객들에게는 합리적인 가격으로 해외여행을 준비할 수 있는 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr