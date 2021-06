[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 백두현 경남 고성군수가 10일 대한세팍타크로협회로부터 ‘제32회 전국 세팍타크로 선수권대회’ 개최에 대한 감사패를 받았다.

이날 오주영 대한세팍타크로협회장을 비롯해 김상권 경남세팍타크로협회 회장 등 대한민국 세팍타크로를 이끄는 주역들이 함께 방문해 간담회 시간을 가지며 세팍타크로 활성화를 위한 이야기를 나눴다.

백 군수는 “ 어려운 시기에 대회 운영을 위해 노력해 주신 데 감사드린다”며 “고성군과 협회가 대한민국 세팍타크로의 활성화를 위해 함께 노력하길 바란다”고 말했다.

한편 지난 9일부터 13일까지 고성군국민체육센터에서 ‘제32회 전국 세팍타크로 선수권대회’가 개최되고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr