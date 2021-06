中, 첫 무인 화성 탐사선 '톈원 1호' 신규 촬영 사진 공개

화성 탐사로봇 '주룽' 고화상 카메라로 촬영

[아시아경제 이민우 기자] 중국의 첫 화성 무인 탐사선 '톈원 1호'가 새로운 사진을 촬영해 공개했다.

7일 중국 신화통신은 중국국가항천국(CNSA)이 톈원 1호가 촬영한 새로운 사진을 공개했다고 전했다.

신화통신은 "화성 탐사로봇 '주룽'과 착륙 플랫폼을 찍은 두 장의 사진"이라며 "톈원 1호에 장착된 고화상 카메라로 촬영됐다"고 소개했다. CNSA는 웨이보를 통해 "각기 다른 시간 같은 장소에서 주룽의 착륙 전후를 촬영한 사진"이라고 설명했다.

앞서 지난해 7월 23일 발사된 톈원 1호는 약 7개월간의 비행 끝에 지난 2월 화성 궤도에 진입, 궤도를 돌며 자료를 수집해왔다. 이후 10개월 만인 지난달 15일 오전 7시18분께 화성 '유토피아 평원' 남부에 착륙했다. 이에 따라 중국은 미국과 구소련에 이어 세계 세 번째로 화성 착륙에 성공했다.

한편 태양광 탐사 로봇 '주룽'은 지난달 22일 착률 플랫폼을 벗어나 화성 표면에서 탐사 작업을 시작했다. 중국 고대 신화 속 최초의 '불의 신'이라는 뜻인 주룽은 태양광 에너지로 움직인다. 6개의 바퀴로 설계됐으며 높이 1.85m, 무게 240kg이다. 1시간에 200m를 이동할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr