[아시아경제 김철현 기자] SK가스가 울산에 수소복합단지를 건설한다. 7일 업계에 따르면 SK가스는 오는 2025년을 목표로 울산에 14만㎡ 규모의 수소복합단지 구축에 나선다. 복합단지 건설을 위한 구체적인 투자 금액은 아직 확정되지 않았다.

SK가스는 이를 통해 원료 도입에서부터 수소 생산·수요 창출에 이르는 수소 밸류체인을 구축한다는 계획이다. 복합단지에는 수소 추출 설비와 냉열 액화수소 공장이 건설될 예정이다.

SK가스는 기존에 LNG·LPG를 거래하고 있는 만큼 낮은 가격에 원료 확보가 가능하고 경쟁력 있는 추출 수소를 생산할 수 있을 것으로 내다보고 있다. SK가스는 지난달 말에도 롯데케미칼과 부생 수소 기반의 수소충전소, 수소 연료전지발전소 사업 등을 추진하기 위해 합작회사(JV)를 설립하는 내용의 업무협약을 맺은 바 있다.

