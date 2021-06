[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 '클럽하우스'와 유사한 음성 기반 사회관계망서비스(SNS) '음(mm)'을 7일 출시했다.

'음'은 음성으로 실시간 대화를 나누는 소셜 오디오로, 구글플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.

일상·연애·결혼·육아·네트워킹·운동 등 26개 주제에서 3개 이상 주제를 골라 이용자들과 소통할 수 있다.

형태는 클럽하우스와 유사하지만, 초대장은 따로 필요 없다. 카카오톡 계정과 연동이 가능하다.

'클럽하우스'는 올해 초 선풍적인 인기를 끌었다가, 최근들어 하향세에 접어든 상태다.

