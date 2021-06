이베이코리아 인수, 유통맞수 '롯데-신세계' 2파전으로…(종합)

SKT·MBK는 본입찰 불참

다음주 우선협상대상자 발표 가능성

[아시아경제 조인경 기자] 올해 상반기 국내 최대 인수·합병(M&A) 매물로 꼽히는 이베이코리아인수전이 유통 라이벌인 롯데그룹과 신세계그룹 '2파전'으로 압축됐다. 양사 모두 단순한 몸집불리기 차원을 넘어 미래 e커머스 시장에서 우위를 선점하기 위한 생존경쟁에 나선 셈이다.

특히 신세계 이마트는 네이버와 손잡고 공동 인수에 뛰어들었을 가능성이 높아 그 결과에 따라 국내 e커머스 시장의 판도는 크게 바뀔 전망이다.

영원한 유통맞수 … 미래 생존 위한 대결

7일 유통업계에 따르면 이날 정오 마감된 이베이코리아 매각을 위한 본입찰에 롯데쇼핑과 신세계그룹의 이마트가 인수의향서를 제출했다. 각사가 써낸 인수 가격은 알려지지 않았다.

이에 따라 전통적으로 백화점, 대형마트 등 오프라인 유통채널에서 맞대결을 펼쳐온 롯데와 신세계가 이제는 온라인을 중심으로 한 e커머스 시장의 주도권을 잡기 위한 새로운 각축전을 벌이게 됐다.

G마켓·옥션·G9를 운영하는 베이코리아는 지난해 거래액이 약 17조원에 매출액 1조3000억원, 영업이익 850억원을 거둔 것으로 추정된다. 통계청이 집계한 2020년 국내 온라인 쇼핑 거래액 161조원을 기준으로 하면 이베이코리아의 시장점유율은 약 12%다. 롯데쇼핑과 이마트 중에서 이베이코리아를 인수하는 곳은 단숨에 시장점유율을 높이며 국내 e커머스 판도를 바꿔놓을 수 있는 기회를 잡게 된다.

5조원으로 불어난 몸값에 … '승자의 저주' 우려도

업계에서는 그동안 롯데쇼핑과 이마트가 이베이코리아 실사에 가장 적극적인 것으로 알려졌다. 이마트는 SSG닷컴이 온라인에서 비약적인 성과를 거두고 있으나 아직 시장점유율이 미약한 상황이기 때문이다. 특히 이마트-네이버 동맹이 인수에 성공하면 시장 점유율에서 쿠팡을 압도할 수 있게 된다.

신세계그룹과 네이버는 지난 3월 2500억원 규모의 지분을 맞교환하며 전방위적 협력 강화 방침을 발표한 이후 처음으로 M&A 시장에서 협력했다. 이번 이베이코리아에 양사가 얼마만큼의 지분 비율로 참여했는지는 아직 알려지지 않았으나, 일단 신세계를 최대 주주로 하고 네이버가 일부 참여하는 형태인 것으로 추정된다.

롯데쇼핑 역시 이베이코리아 인수가 지난해 출범한 롯데온의 부진을 만회할 절호의 기회로 보고 있다.

다만 이베이코리아 인수에 최대 5조원이 거론되고 있고, 인수 후에도 추가 투자가 필요하다는 점이 변수다. 온라인 시장의 경쟁 격화 속에서 이베이코리아의 시장점유율이 하락세라는 점 등을 고려할 때 인수 후 재무 상태가 악화하는 '승자의 저주'에 빠질 수 있다는 지적도 있다.

다만 양사 모두 이베이코리아 인수로 온·오프라인 결합을 통한 막강한 파급력을 기대할 수 있다. 롯데와 신세계는 그동안 대형마트와 슈퍼마켓 등 이베이코리아가 갖추지 못했던 전국 유통망을 촘촘히 구축하고 있어 빠른 속도의 전국 배송 서비스가 가능하다.

최종 불참업체, 높은 매각가에 인수 후 추가투자도 부담

앞서 예비입찰에 참여했던 SK텔레콤과 MBK파트너스는 이날 본입찰에 불참했다. 11번가를 운영중인 SK텔레콤은 최대 5조원대로 거론되는 이베이코리아의 몸값이 고평가됐고 인수 후 시너지도 높지 않다고 판단해 인수에 참여하지 않는 쪽으로 입장을 선회했다. 대신 이베이코리아 인수보다는 아마존과 제휴 확장에 더욱 무게를 둘 것이란 관측이 더 힘을 얻고 있다.

업계에서는 MBK파트너스가 홈플러스에 이어 이베이코리아 인수로 온·오프라인 시너지 효과를 기대하고 인수전에 참여할 것으로도 예측한 바 있다. 사모펀드 성격상 두 회사를 나중에 되팔 때 몸값도 키울 수 있다는 판단에서다.

결국 이베이 본사가 이베이코리아 매각가로 5조원 이상을 제시한 것으로 알려지며 인수 후보업체들 사이에서 "가격대가 너무 높다"는 얘기가 흘러나왔고, 기존 4개 인수후보들이 경쟁을 벌일 것으로 예측됐던 인수전은 2개 업체의 한판 승부로 최종 승자를 가리게 됐다.

본입찰 마감에 따른 우선협상대상자 선정 일정은 알려지지 않았다. 다만 다음 주 중 이베이 본사 이사회가 예정돼 있어 이사회 후 우선협상대상자가 공개될 가능성이 높다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr