[아시아경제 공병선 기자] 대구 북부경찰서는 3일 거액 도박을 한 혐의로 전 프로야구 삼성라이온즈 투수 윤성환씨를 구속했다.

윤씨는 지난해 9월 A씨에게서 현금 5억원을 받아 불법도박에 사용한 혐의를 받고 있다. 윤씨는 이날 오후 영장실질심사에 출석했으며 강경호 대구지법 영장전담 부장판사는 "증거를 없애거나 도망할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

앞서 경찰은 첩보를 통해 수사에 착수했으며 지난 2일 윤씨에 대한 구속영장을 신청했다.

