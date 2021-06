국힘 경남도의원 100여명 "조해진 의원만큼 선거와 정치를 잘 아는 인물은 없어"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국민의힘 소속 전·현직 경남도의원 100여명은 3일 기자회견을 열고 '2021 국민의힘 당 대표와 최고위원 선거'에 나선 조해진 국회의원을 지지함을 공식 선언했다.

국민의힘 경남도의원은 기자회견을 통해 "조해진 국회의원이 국민의힘을 혁신, 단결시켜 정권 교체를 이뤄낼 새로운 국민의힘의 지도부 적임자라고 확신한다"고 밝혔다.

또한 "조 의원은 이명박, 박근혜 전 대통령을 보좌해 정권을 교체하고 지켜낸 경력이 있으며 두 지도자 곁에서 민심과 소통하는 임무를 맡아왔다"고 강조했다.

그러면서 이들은 "우리는 새로워진 국민의힘과 함께 국민 대통합을 이루고 하나로 통합된 '국민의 힘'으로 새로운 대한민국을 만들기 위해 조 의원의 최고위원 출마를 강력히 지지한다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr