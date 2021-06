쓰레기 없는 인천 앞바다 가꾼다…민간 주도 '반려해변' 운영

4일 '바다의 날' 기념식서 해수부와 협약 체결

기업·단체가 특정해변 정화활동 및 경관개선 추진

작년 제주도에 이어 인천시 등 3개 광역지자체 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 해양쓰레기 없는 깨끗한 바다 조성에 박차를 가한다.

시는 4일 거제에서 열린 '제26회 바다의 날 기념식'에서 해양수산부와 '반려해변' 공동운영을 위한 협약을 체결한다.

반려해변 사업은 기업·단체·학교 등이 특정 해변을 맡아 자신의 반려동물처럼 가꾸고 돌보는 프로그램이다. 1986년 미국 텍사스주에서 시작돼 미국 전역과 영국, 호주, 뉴질랜드 등으로 점차 확산되고 있다.

국내에선 지난해 제주도에 이어 이번에 인천시와 경상남도, 충청남도 등 3개 광역지자체로 확대돼 반려해변 사업이 시행된다.

인천시는 깨끗한 바다 조성을 위해선 민간 역량 활용이 필요하다고 보고 해수부와 협약을 통해 반려해변 사업을 적극 추진할 계획이다.

시는 반려해변 대상지역을 선정하고, 반려해변 정화활동에서 수거된 쓰레기를 처리하는 등 참여자의 반려해변 활동을 지원한다. 해수부와 해양환경공단은 프로그램 매뉴얼 제작, 참여자 포상, 홍보 등의 역할을 맡는다.

해수부는 지난해 시범사업 결과를 바탕으로 반려해변 프로그램을 더욱 체계적으로 운영하기 위해 반려해변 참여기간, 방법, 혜택 등을 담은 매뉴얼을 제작했다. 또 참여 확산을 위해 반려해변 입간판 설치, 우수 지자체·기업 표창 등 각종 혜택도 마련했다. 이와 함께 지상파 방송, SNS 등 다양한 매체를 통해 반려해변 참여자와 활동내용을 지속적으로 홍보할 계획이다.

양 측은 반려해변 활동이 단순한 해변정화활동에 그치지 않고 지역경관 개선사업, 해양환경보호 체험 및 교육의 장으로 발전될 수 있도록 할 방침이다.

인천시 관계자는 "반려해변 사업을 통해 시민에게 해양쓰레기의 심각성과 감소 필요성을 알리고 민·관이 함께 해양환경 보호라는 사회적 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 인천시는 올해 99억원의 예산을 투입해 바다환경지킴이, 조업 중 인양쓰레기 수매, 해양환경 정화선을 통한 무인도 쓰레기 수거 활동을 비롯해 해양쓰레기 관리 조례 제정, 해양 및 미세플라스틱 오염도 조사를 실시한다. 또 내년 옹진군 해양환경정화선 건조를 위해 국비 확보에도 힘을 쏟고 있다.

시는 특히 해양쓰레기 줄이기에 역점을 두고 '해양쓰레기 저감 종합계획'을 마련해 2025년까지 1120억원을 투입할 계획이다.

종합계획은 환경운동가 장정구씨와 함께 꾸린 환경특별시추진단이 주도했으며 관계부서, 전문가 자문, 현장 답사, 어민 의견수렴 등을 거쳐 수립했다.

해양쓰레기 집하장 56개소 설치, 도서지역 내 처리시설 5개소 확충, 발생원 관리 강화, 수거·운반 체계 개선 등 4대 전략 16개 과제로 구성됐다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr