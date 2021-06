[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 공군 부사관 성폭력 피해자 사망 사건과 관련, 지휘라인 문제까지 포함해 광범위하게 살펴보고 엄중 처리할 것을 지시했다.

박경미 청와대 대변인에 따르면 3일 문 대통령은 이번 사건과 관련, 가해자의 범행에 대해 수사기관에서 엄정하게 처리할 것을 강력하게 지시했다.

문 대통령은 "절망스러웠을 피해자를 생각하면 가슴이 아프다"며 "피해 신고 이후 부대 내 처리, 상급자와 동료들의 2차 가해, 피해호소 묵살, 사망 이후 조치 미흡 등에 대해 엄중한 수사와 조치가 있어야 한다"고 강조했다.

또 "이 문제를 단순히 피해자와 가해자의 관계에서만 보지 말고, 최고 상급자까지 보고와 조치 과정을 포함한 지휘라인 문제도 살펴보고, 엄중하게 처리하라"고 지시했다.

