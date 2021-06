한화에어로스페이스, '사랑의 여름 김장 나눔'…900포기 전달

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스가 지난 2일 경기도 성남시 판교 삼평공원에서 성남시 자원봉사센터와 공동으로 '사랑의 여름 김장 나눔' 봉사활동을 진행했다고 3일 밝혔다.

이날 행사에서 한화에어로스페이스는 김장김치 900포기를 성남시 자원봉사센터에 전달했다. 전달된 김치는 모두 자매마을인 강원도 원주시 귀래면 주민들이 직접 담근 것을 구매했다.

한화에어로스페이스 관계자는 "2013년부터 매해 '겨울 김장 나눔 행사'를 해오던 중 오히려 여름에 저소득층 가정의 김치가 부족하다는 점에 착안, 2016년부터 '여름 김장 나눔 행사'로 전환했다"면서 "앞으로도 '함께 멀리'라는 경영철학 실천을 위해 사회공헌활동에 관심과 지원을 이어갈 것"이라고 설명했다.

한편, 성남시자원봉사센터는 행사 직후 관내 그룹홈 11개소, 지역아동센터 37개소, 독거노인 및 장애인 가정 등에 김치를 전달했다.

