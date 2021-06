‘함께 만들어가는 행복한 책 읽는 도시 금천’ 비전 선포

2일 오후 2시 금나래아트홀에서 비전 선포식 개최... 공간-시간-사람-미래의 4가지 전략, 10대 의제, 30개 추진과제 도출... 대표도서관 건립, 온스테이지 구축 등 다양한 사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 2일 금나래아트홀에서 ‘함께 만들어가는 행복한 책 읽는 도시 금천’ 비전 선포식을 개최했다.

구는 코로나19 확산 방지를 위해 최소 인원으로 행사를 진행, 참석하지 못한 주민들을 위해 유튜브, 페이스북을 통해 온라인 생중계 했다.

이 날 선포식은 금천교향악단의 식전 행사를 시작으로 개회 및 국민의례, 내빈 소개, 유공자 표창, 기념사 및 축사 순으로 진행됐으며, 이후 ‘책읽는 도시 금천’ 비전영상 상영, 비전선포 퍼포먼스가 이어졌다.

구는 이번 비전 선포를 계기로 ‘나와 지역 변화를 이끄는 독서’를 달성하기 위해 ▲공간-어디서나 독서-모두가 누리는 독서공간 ▲시간-언제나 독서-생활의 중심이 되는 독서 ▲사람-함께 독서-함께 읽고 책을 만드는 구민 ▲미래-미래 독서-환경 변화에 대응하는 독서 등 4가지 전략에서 도출된 10대 의제, 30개 과제를 추진한다.

이를 위해 지금까지 꾸준히 시행한 독서문화 활성화 사업을 바탕으로 2023년까지 ‘독서문화활성화 중기계획’을 수립, ▲금천구 대표도서관 건립 ▲매일 20분 독서 기부 ▲독서동아리 지원 ▲온스테이지 구축 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.

(사)전국책읽는도시협의회장을 맡고 있는 유성훈 금천구청장은 “(사)전국책읽는도시협의회 회원도시 등과 함께 책 읽는 문화 조성을 위해 다양한 논의를 진행 중”이라며 “주민 여러분과 함께 소통하고 협력해 책 읽는 즐거움과 가치를 확산하고 ‘책 읽는 금천, 문화도시’로 도약할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

