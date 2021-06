'세계 첫 이동통신 빅데이터로 인구·교통량 예측' 엄진기 박사, 6월 과학기술인상

과기정통부, "교통계획기술 진보와 사람 중심 공공복지 발전에 기여"

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 세계 최초로 이동통신 빅데이터를 기반으로 시간대별 활동 인구를 추정하고 교통수요를 예측하는 시뮬레이션 시스템을 개발해 정부가 주는 '이달의 과학기술인상'을 수상했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 이달의 과학기술인상 6월 수상자로 엄진기(사진) 한국철도기술연구원 박사를 선정했다고 2일 밝혔다. 엄 박사는 빅데이터 기반 통행자 분석시스템(ABATA)를 개발해 교통계획기술의 진보와 사람 중심의 공공복지 발전에 기여한 점을 높이 평가했다.

엄 박사가 개발한 아바타(Activity-BAsed Traveler Analyzer) 시스템은 개인 단위의 일일 활동스케줄을 반영해 시간대별 활동인구를 추정하고 교통수요를 예측하는 시뮬레이션 시스템이다. 사람의 이동정보가 담긴 빅데이터를 활용한 분석기술기법을 통해 기존의 정밀성과 실용화 문제를 해결하고 차세대 모빌리티 분석을 위한 핵심 기술이다.

모바일 통신량과 교통카드 등 공공 빅데이터를 활용한 활동기반 분석기법과 개인의 이동행태 분석기법을 접목해 정밀하고 정확한 분석시스템을 개발했다. 모빌리티를 인간의 활동에 의해 파생된 것으로 정의하고 개인단위 활동스케줄을 기반으로 활동시간, 활동공간, 교통수단, 교통망 및 기타 제약조건에 따라 분석했다. 엄 박사의 이동통신 빅데이터를 활용한 유동인구ㆍ교통량 추정 시스템은 세계 최초다. 활동인구를 시간단위(분)와 공간단위(빌딩)로 분석해 인구사회변화, 도시재개발, 교통시설 및 정책 변화 등 미래 환경 변화에 따른 다양한 모빌리티 시뮬레이션이 가능하다.

엄 박사의 시스템은 기술 이전을 통해 세종시 스마트시티와 부산 에코델타시티 교통계획에 활용되는 등 중소기업 사업화 촉진에 이바지했다. 2020년 5월 국제학술지 '퓨처 제너레이션 컴퓨터 시스템스(Future Generation Computer Systems)'에 게재됐다.

엄 박사는 "이번 연구는 도시ㆍ교통계획 수립에 있어 다양한 시나리오 분석이 가능한 시스템을 개발한 데 의의가 있다"라며 "관련 기술은 향후 재난대피, 관광 및 상권, 환경 및 질병확산 영향 등 인간의 활동과 모빌리티가 연관된 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대한다"고 소감을 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr