[아시아경제 박지환 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,100 전일대비 300 등락률 +1.16% 거래량 4,233,986 전일가 25,800 2021.06.01 15:30 장마감 관련기사 인플레 상관없다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결!대량생산, 글로벌 1위! 배터리 핵심소재 新기술 최대 수혜주외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아 close 공사는 김종갑 대표의 임기만료로 정승일 대표를 신규 선임했다고 1일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr