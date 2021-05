비트코인 등 주요 가상화폐 값이 일제히 큰 폭으로 하락했다.

암호화폐 정보 사이트 코인데스크에 따르면 미 서부시간 28일 오후 2시(한국 시간 29일 오전 6시) 기준으로 가상화폐의 대장 격인 비트코인 가격은 24시간 전보다 8.83% 하락한 3만4999.62달러에 거래됐다. 이에 따라 비트코인의 시가총액은 6559억7000만달러로 집계됐다.

이더리움 역시 24시간 전 대비 11.67% 내린 2400.78달러에 거래되며 시총이 2781억달러로 줄어들었다. 도지코인 가격도 5.77% 하락하면서 0.3108달러로 내려왔고 시총은 403억1000만달러로 축소됐다.

