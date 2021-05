K쇼핑, 유라이크 사파이어 쿨링 제모기 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 가수 제시가 전속모델인 유라이크의 가정용 레이저 제모의료기기를 T커머스 업계 최초로 선보인다고 28일 밝혔다.

유라이크 사파이어 쿨링 레이저 제모기는 국내 최초의 쿨링 시스템이 적용된 제품으로 사파이어 글래스 헤드에 최저 5.6도의 쿨링 기능이 탑재돼 레이저의 열감 및 통증을 줄이고 피부 진정에 도움을 준다. 레이저 투과율 94.5%인 사파이어 글래스를 모낭 끝에 밀착시켜 원하지 않는 부위의 털을 반영구적으로 제거한다.

이 제품은 1~5단계의 강도 설정이 가능해 피부 타입에 알맞게 관리할 수 있고 손가락, 인중 등 민감하고 좁은 부위는 물론 연속 플래시 기능으로 팔, 다리 등 넓은 부위도 꼼꼼하고 균일한 제모가 가능하다. 조사면적이 3.2cm로 크기 때문에 빠른 제모가 가능해 사용시간을 단축할 수 있다.

또한 280g의 가볍고 컴팩트한 디자인으로 제작해 한 손으로 제모하기 편리하고, 별도 카트리지 교체가 필요 없어 가성비가 높은 제모의료기기로 K쇼핑에서 구매 시 제모기 본품과 눈 보호를 위한 보안경, 제모기와 보안경까지 청결하고 간편하게 보관할 수 있는 딥그린 색상의 전용 파우치 2종을 제공한다.

한편, K쇼핑은 다음달 30일까지 ‘커밍썸’ 프로모션을 진행해 여름 시즌 카테고리 방송상품을 모바일로 구매 시 20% 적립금을 증정해준다. 당월 행사카드로 5만원 이상 모바일 결제 시 10% 청구할인해 최대 20만원 할인 혜택까지 누릴 수 있다.

