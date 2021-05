[아시아경제 이민우 기자] SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 8,580 전일대비 40 등락률 +0.47% 거래량 35,528 전일가 8,540 2021.05.27 15:06 장중(20분지연) 관련기사 SBI핀테크솔루션즈, 4분기 영업손실 15억원…적자전환SBI핀테크솔루션즈, 블록체인 테마 상승세에 5.2% ↑한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정 close 는 보통주 1주당 174원의 결산 현금배당을 결정했다고 27일 공시했다. 시가배당율은 2.0%, 배당금총액은 40억여원이다. 배당기준일은 지난 3월31일, 배당금지급 예정일은 다음달 23일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr