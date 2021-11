[아시아경제 지연진 기자] SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 7,120 전일대비 40 등락률 -0.56% 거래량 16,849 전일가 7,160 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 SBI핀테크솔루션즈, 2분기 영업이익 11억원…전년동기대비 79%↓SBI핀테크솔루션즈, 143억 규모 종속회사 채무보증 결정SBI핀테크솔루션즈, 주당 174원 현금배당 결정 close 는 파이낸셜 솔루션 사업용 자금 및 안정적인 운전자금 조달을 위해 단기차입금이 207억원 증가했다고 12일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr