국민의힘 "한미 정상 발표 환영…백신 협력·미사일지침 종료 유의미"

[아시아경제 박철응 기자] 국민의힘이 한미 정상회담 결과에 대해 환영한다는 입장을 내놨다. 백신 협력과 한미 미사일 지침 종료 등을 성과로 꼽았다.

김예령 국민의힘 대변인은 22일 구두논평을 통해 "한미 양 정상의 발표를 환영한다"면서 "특히 핵심 의제였던 백신 문제에 대해 포괄적 파트너십을 구축하기로 합의하고, 55만명 한국군에 대해 백신 지원 협력을 도출한 것에 대해 환영한다"고 강조했다.

그러면서 "지난주 국민의힘 방미대표단이 미국을 방문해 요구한 군장병 우선 백신 지원이기에 더욱 뜻깊고 보람이 크다"고 평가했다.

하지만 김 대변인은 "‘백신 생산 글로벌 허브 구축’ 방안은 구체적 계획이 미흡해 백신 수급에 대한 국민의 불안을 달랠 수 있을지 여전히 걱정으로 남는다. 어떤 현안보다 국민의 안위와 직접적인 관련이 있는 만큼 조속한 시일 내에 보다 구체적인 계획을 내놓아 국민을 안심시킬 수 있길 우리 정부에 촉구한다"고 했다.

김 대변인은 또 "‘한미 미사일지침 종료’ 선언은 이번 한미 정상회담에서 또 하나의 유의미한 결과로 평가한다. 우리 정부는 이를 한반도 안보강화 및 북한의 핵 억지력을 높이는 계기로 삼는 의지를 보여야 할 것"이라고 했다.

싱가포르 공동성명과 함께 판문점 선언도 존중하기로 뜻을 모았다는 점에 대해서는 "'북한이 바라는 것을 모두 줄 수는 없다'는 바이든 대통령의 말처럼, 북한과의 대화 필요성은 인정했지만 북한에 대한 일방적인 저자세에 동조하겠다는 뜻이 아님을 명심해야 할 것"이라고 짚었다.

바이든 대통령이 한국전쟁 참전용사에게 명예훈장을 수여한 의미도 평가했으며, 방미 과정에서 44조원의 대규모 투자에 나선 기업들과 코로나, 경제 위기 등 고통을 감수하고 인내하는 국민들에게 감사드린다는 뜻을 표했다.

김 대변인은 "국민의힘은 코로나19에 대한 위기감으로 미국과의 백신 협력을 지속적으로 강하게 주장해왔고 정부가 이를 이번 방미 성과로 연결시켜 결과물을 낸 점에 대해 다시 한 번 환영하며, 어떠한 위기에도 선제적으로 대응하고 실질적으로 문제를 해결할 수 있도록 노력할 것"이라며 "앞으로도 국민의힘은 백신, 경제, 북핵 등 국익을 위해서라면 정부와의 초당적 협력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr