[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일

◆ DL이앤씨 =수도권 광역 급행철도 A노선 건설 공사를 891억원 규모로 수주했다고 공시.

◆ 진양화학 = 울산광역시 남구 여천동 부근 48억원 규모의 토지와 건물을 KPX케미칼에 양도한다고 공시.

◆ 현대코퍼레이션 =신기인터모빌 경영권 지분 매각 입찰에 참여해 우선협상대상자로 선정됐다고 공시.

◆ 효성첨단소재 =계열사인 효성 룩셈브르크와 GST 오토모비브 세이프티에 대해 채무보증 결정, 각각 125억원, 170억원 규모.

◆ 세원이앤씨 = 단기차입금이 667억원에서 140억원으로 줄었다고 공시.

