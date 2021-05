KB캐피탈, '올 뉴 디펜더' 운용리스 프로그램 시행

선수금 30%, 리스기간 36개월시

50% 잔존가치· 월 96만3960원에 '올 뉴 디펜더 90' 이용가능

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 재규어 랜드로버 코리아와 함께 '올 뉴 디펜더 90' 차량 구매 고객을 대상으로 운용리스 프로그램을 시행한다고 18일 밝혔다.

이 프로그램은 고객에게 높은 잔존가치 혜택을 제공함으로써 월 리스료에 대한 부담을 낮춰 올 뉴 디펜더를 합리적으로 운용 할 수 있도록 마련됐다. 예를 들어 KB캐피탈 운용리스 프로그램을 이용해 차량가 8420만원인 랜드로버 올 뉴 디펜더(90 D250 S)를 구입할 경우 선수금 30%를 내고 리스기간을 36개월로 하면 50%의 높은 잔존가치를 제공받으며, 월 96만3960원에 올 뉴 디펜더 90의 주인이 될 수 있다.

이외에도 재규어 랜드로버 코리아는 오너스 멤버십 프로그램에 가입돼 있는 고객이 재규어 랜드로버 차량을 재구매 또는 추가 구매할 경우, 차종에 따라 200만원에서 최대 500만원의 할인혜택을 제공한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr