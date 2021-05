[아경 여론조사]한미동맹·북핵보다 백신 기대 커

한미 정상회담에서 기대하는 성과

20대는 한미 동맹 강화 기대감이 상대적으로 커

문 대통령 직무 수행 평가, 긍정 36.8% 부정 58.9%

[아시아경제 박철응 기자] 지난해 2월 코로나19 신규 일 확진자 수는 900명을 넘어서며 정점을 찍었다. 이후 진정세를 보이다가 총선 전날인 4월14일 확진자 수는 27명을 기록했다. 해외로부터 'K방역'에 대한 찬사가 잇따랐다. 여당은 180석에 이르는 압승을 거뒀다.

지난달 7일 재보궐 선거 날 발표된 확진자 수는 668명으로 89일만에 최대치였다. 국민의힘은 서울시장과 부산시장 선거에서 압도적 격차로 여당을 이겼다.

물론 부동산과 '내로남불'로 표현되는 공정의 문제 등이 복합적으로 얽혀있지만, 코로나19로 인한 고통과 피로감이 민심을 짓누르고 있다는 데에 이견이 있을 수 없다. 오는 21일 열리는 한미 정상회담을 앞두고 지난 15~16일 아시아경제와 윈지코리아컨설팅이 실시한 여론조사에서도 '코로나19 백신 관련 파트너십 구축'에 대한 기대가 45%로 가장 높았다. '한미동맹 체제 강화'(28.5%)와 '북핵 문제 해법 마련'(19.2%)에 비해 월등히 높았다.

여성 응답자의 49.9%가 백신 파트너십 구축을 가장 기대하는 성과로 답해 남성(40.0%)에 비해 훨씬 많았다. 연령대별로 보면 40대(47.6%)가 가장 큰 기대를 보였다. 눈에 띄는 것은 18~29세 응답자의 36.1%가 한미 동맹 강화를 꼽아서 모든 연령대 중 가장 높은 응답을 보였다는 점이다. 한미 관계에 대한 불신이 큰 것으로 볼 수 있다.

민주당 지지자들은 47.3%가 백신 파트너십 성과를 기대했으나, 국민의힘 지지자들은 38.1%에 그쳤고 한미 동맹 강화(42.1%)를 더 많이 기대하는 것으로 나타났다.

한국은 지난해 '코로나 대응 모범국가'라는 평가를 받았으나 올해 들어서는 백신 도입이 늦어지면서 민심이 악화됐다. 정부가 도입한 아스트라제네카 백신의 안전성 논란도 불신을 더 깊게 했다. 이번 조사에서 문 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가가 58.9%, 긍정은 36.8%였다. 특히 '매우 잘 못하고 있다'는 응답이 44.9%에 이르렀다.

대구·경북과 부산·울산·경남 지역의 부정 평가가 각각 69.5%, 65.1%로 높았고, 서울(61.0%)과 경기·인천(63.0%)도 큰 차이는 없었다.

문 대통령도 이번 한미 정상회담의 최우선 과제 중 하나로 백신 확보를 들고 있다. 문 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 "방역에 만전을 기하고 백신 접종을 차질없이 시행하면서 일상 회복의 시기를 조금이라도 앞당기기 위해 최선을 다하겠다"면서 "백신 협력을 강화하고 백신 생산의 글로벌 허브로 나아가는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

정상회담에서는 '백신 스와프'를 통한 수급 문제 해결, 기술 이전을 통한 국내에서의 백신 생산 등이 구체적으로 다뤄질 것으로 예상된다. 최근 정부는 9900만명분의 백신을 확보했다고 밝혔으며, 접종 속도를 끌어올려 당초 11월이었던 집단면역 달성 시기를 앞당기겠다는 목표다. 문 대통령은 지난 10일 취임 4주년 특별연설을 통해 "코로나와의 전쟁에서 끝이 보이기 시작했다"며 "백신 접종에 속도를 내면서 집단면역으로 다가가고 있다"고 말한 바 있다.

