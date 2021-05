文대통령 "광주의 진실, 마지막을 향해 가고 있다" (종합)

5·18 광주민주화운동 기념식 맞아 SNS 메시지…"오늘 미얀마에서 어제의 광주를 본다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 5·18 광주민주화운동 제41주년을 맞은 18일 "우리는 광주의 진실, 그 마지막을 향해 다가가고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "시민을 향해 기관총과 저격병까지 배치해 조준사격했다는 계엄군 장병들의 용기 있는 증언이 지난주 전해졌다"며 이같이 평가했다.

문 대통령은 "시민군, 주먹밥, 부상자를 실어나르던 택시, 줄지어 선 헌혈, 함께 이웃을 지키고 살리고자 했던 마음이 촛불을 지나 우리의 자랑스러운 민주주의가 되고, 코로나19를 극복하는 힘이 됐다"고 설명하면서 "희망의 오월은 진상규명과 명예회복으로 열린다"고 밝혔다.

아울러 문 대통령은 영화 ‘택시운전사’에도 등장하는 위르겐 힌츠펜터 기자와 관련해 "오는 10월부터 ‘힌츠페터 국제보도상’을 시상한다. 광주가 성취한 민주주의 가치를 세계 시민들과 나누는 선물이 될 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 미얀마에서 벌어지고 있는 인권 유린 상황에 안타까움을 전하기도 했다. 문 대통령은 "우리는 오늘 미얀마에서 어제의 광주를 본다. 오월 광주와 힌츠페터의 기자정신이 미얀마의 희망이 되길 간절히 기원한다"고 말했다.

한편 문 대통령은 지난해 제40주년 5·18 기념일에 광주를 찾아 기념사를 전했는데 올해는 SNS 메시지로 대신했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr