EY한영 "기업들 회계감사 애로사항...감사 대응시간 과다 1위"

[아시아경제 박지환 기자] 기업들이 지난해 회계감사 과정에서 '감사 대응 시간 과다'를 최대 애로사항으로 생각하고 있는 것으로 나타났다.

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 17일 '2020년 회계감사와 디지털 감사(Digital Audit) 인식' 설문조사 결과를 통해 이같이 밝혔다.

EY한영은 3월22일부터 31일까지 총 338명의 기업 재무·회계·감사 부서 임직원들을 대상으로 설문조사를 진행했다.

지난해 회계감사 기간 동안 느낀 문제나 애로사항을 묻는 질문(중복 응답 가능)에 대해 답변자 40.2%는 '감사 대응 시간 과다'를 꼽았다. 이어 '연말감사시 예상치 못한 이슈 제기'(37.9%)와 '감사 자료 중복 요청'(30.5%) 순으로 나타났다.

지난해 말 회계감사 기간에 디지털 감사를 경험했다고 밝힌 응답자들을 대상으로 디지털 감사의 장점을 물어본 결과 디지털 감사 경험자 중 55.9%가 '시스템화된 감사 절차'를 최대 장점으로 꼽았다. 다음으로 '대용량 자료 분석을 통한 오류·부정 식별 기능'(42.4%)과 '불필요한 감사대응 업무 최소화'(35.6%)가 뒤를 이었다.

이광열 EY한영 감사본부장은 "코로나19로 인한 회계, 감사 환경 변화에 대한 대응과 함께 기존 회계감사의 문제점 또한 디지털 감사를 통해 개선할 수 있다는 의미"라고 전했다. 시스템화된 감사 절차를 통해 자료 중복 요청이나 과다한 감사 대응 업무를 최소화하고 대용량 데이터 분석 기능을 통해 조기에 오류를 식별해낼 수 있다는 설명이다.

디지털 감사는 회계감사 디지털 플랫폼, 대용량 자료 분석 프로그램, 온라인 감사자료 제출·관리 시스템, 기타 자동화 프로그램 등 디지털 도구를 활용해 감사절차의 효과성과 효율성을 높이는 감사 접근법이다.

'향후 새로 도입돼야 할 또는 강화돼야 할 디지털 감사의 기능'을 묻는 질문에는 전체 응답자 56.8%가 '온라인 플랫폼 등 비대면 업무처리 기능'을 들었다. 다음으로 '감사 절차 자동화'(50%), '대용량 데이터 분석 기술'(37%) 등이 뒤를 이었다.

