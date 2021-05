[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 11일 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 향후 분할 일정에 대해 묻는 질문에 대해 윤풍영 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 “분할과 관련한 전반적 프로세스를 면밀히 검토하고 있다”며 “상반기 내 인적분할 안건을 이사회에 상정을 목표로 할 것”이라고 답했다.

