코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"

[아시아경제 박지환 기자] 11일 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도세에 3200선이 무너졌다.

이날 오전 10시29분 현재 코스피는 전 거래일 대비 50.47포인트(-1.55%) 하락한 3198.83에 거래 중이다. 지수는 전날보다 9.38포인트(-0.29%) 내린 3239.92로 출발한 이후 낙폭을 확대하는 모습을 보였다.

투자자별 수급별로는 개인이 1조5309억원을 사들이며 지수를 방어하고 있다. 외국인과 기관은 각각 9859억원, 5218억 원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목들은 모두 하락세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,600 등락률 -1.92% 거래량 10,840,525 전일가 83,200 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세이통 3사 이어 삼성전자도…국내 ICT 기업들 MWC 외면 close (-1.92%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 6,000 등락률 -4.62% 거래량 4,757,234 전일가 130,000 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세SK하이닉스, 작년 사회적 가치 창출 성과 '4조8874억원'코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-4.62%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 911,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 133,465 전일가 912,000 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, ESG 유망기업 육성 펀드에 1500억원 투자국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close (-0.22%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 349,000 전일대비 13,000 등락률 -3.59% 거래량 729,594 전일가 362,000 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세네이버, 1769억 규모 자사주 처분 결정코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-3.45%) 등이 하락했다. 이날 상장한 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 개장 직후 하락세를 보이며 20%대 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 15.82포인트(-1.59%) 내린 976.68를 기록하고 있다.

코스닥 역시 개인이 2567억원 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1323억 원, 1153억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 1,900 등락률 -1.64% 거래량 386,229 전일가 116,200 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-1.55%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,800 전일대비 2,500 등락률 -1.81% 거래량 82,945 전일가 138,300 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-1.81%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,100 전일대비 800 등락률 -1.48% 거래량 191,143 전일가 53,900 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세''3200' 턱밑까지 오른 코스피…강한 기관 매수세 close (-1.67%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,800 전일대비 1,500 등락률 -2.45% 거래량 100,288 전일가 61,300 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세정부 "게임사, 주52시간제 지켜라"…10일 설명회코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-2.28%) 등이 하락했다. 반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 107,475 전일가 151,500 2021.05.11 10:54 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세'[종목속으로] 코로나19 직격탄 바로 털어낸 CJ ENM close 은 0.20% 소폭 상승했다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "이날 증시 조정의 경우 연속성을 가지고 있다고 보기는 어렵다"며 "상승 추세가 꺾이려면 기업 실적에 대한 훼손이 나타나야 하는데 현재 이 부분은 관찰되지 않고 있다"고 평가했다.

